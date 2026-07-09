Cerebras, azienda americana produttrice di chip, ha annunciato un investimento di diversi miliardi di dollari in Europa. Lo scopo è espandere la capacità di calcolo dei propri data center dedicati all’intelligenza artificiale. La mossa mira a competere con Nvidia nel settore dei chip per l’AI. L’investimento riguarda principalmente infrastrutture e tecnologia, senza indicare specifici progetti o località. La notizia riguarda un passo importante per la presenza europea dell’azienda.

AGI - La startup americana produttrice di chip Cerebras, concorrente del colosso Nvidia, investirà "diversi miliardi di dollari" per aumentare la capacità di calcolo dei propri data center dedicati all'intelligenza artificiale in Europa. Lo ha annunciato la stessa società ad AFP. "Si tratta di un'espansione massiccia", ha spiegato Andrew Feldman, amministratore delegato dell'azienda, a margine del Raise Summit, volta a soddisfare le esigenze in forte crescita dei clienti europei. L'azienda, con sede in California, gestisce tre centri dati dotati dei propri chip in Francia, Finlandia e Norvegia, che saranno ampliati per raggiungere una capacità di calcolo di 200 MW entro il 2027. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cerebras sfida Nvidia con maxi investimenti in intelligenza artificiale in Europa

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Cerebras Systems The Wafer Scale Challenge to NVIDIA Dominance | Podcast

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