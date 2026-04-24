Meta licenzierà un dipendente su 10 per finanziare gli investimenti nell’Intelligenza artificiale

Da tpi.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da maggio, Meta prevede di licenziare circa 8.000 dipendenti, equivalenti al 10 per cento della propria forza lavoro. La decisione mira a ridurre i costi aziendali e a allocare risorse per sostenere gli investimenti nell’ambito dell’intelligenza artificiale. La società ha comunicato questa misura come parte di una strategia di ristrutturazione aziendale.

Meta licenzierà a maggio il 10 per cento della propria forza lavoro, circa ottomila dipendenti, per tagliare i costi e finanziare gli investimenti nell’intelligenza artificiale. La notizia, contenuta in una circolare interna della direttrice del personale Janelle Gale, è stata pubblicata dal quotidiano statunitense The Wall Street Journal e confermata da due fonti interne al portale Axios. Il piano, che sarà ufficializzato il 20 maggio quando saranno informati i lavoratori interessati dal provvedimento, prevede non solo il licenziamento di un dipendente su dieci dell’azienda proprietaria di Facebook, Instagram e Whatsapp ma anche l’annullamento delle assunzioni di seimila nuovi impiegati.🔗 Leggi su Tpi.it

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