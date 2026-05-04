Cerebras sfida Nvidia | IPO da 40 miliardi per i chip AI

Una nuova società, specializzata in chip per l’intelligenza artificiale, ha annunciato un’offerta pubblica iniziale valutata intorno ai 40 miliardi di dollari. La società punta a competere con un’azienda leader nel settore, nota per il suo predominio nel mercato dei processori per l’IA. La mossa arriva in un momento di crescente interesse per le tecnologie legate all’intelligenza artificiale e alle capacità di calcolo avanzato. La strategia e le performance finanziarie saranno centrali nel processo di valutazione.

? Cosa scoprirai Come farà Cerebras a battere il dominio tecnologico di Nvidia?. Quanto inciderà il passaggio al profitto sulla valutazione da 40 miliardi?. Quali banche guideranno l'operazione per attirare i nuovi investitori?. Perché la tecnologia wafer-scale può superare i chip tradizionali?.? In Breve Ricavi saliti a 510 milioni di dollari nel 2025 dopo i 290 milioni precedenti.. Roadshow iniziato a Sunnyvale lunedì 4 maggio con banche Morgan Stanley e Citigroup.. Prezzo azioni stimato tra 115 e 125 dollari durante le fasi iniziali.. Obiettivo raccolta 4 miliardi di dollari dopo il ritiro del deposito di ottobre.. Cerebras Systems punta a una valutazione di 40 miliardi di dollari con il nuovo tentativo di quotazione al Nasdaq, lanciando oggi a Sunnyvale il roadshow per attirare gli investitori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cerebras sfida Nvidia: IPO da 40 miliardi per i chip AI IPO 2026: OpenAI, SpaceX e le altre. Saranno TERRIFICANTI! Notizie correlate Bithumb: IPO slittata al 2028 dopo errore da 40 miliardiL’exchange sudcoreano Bithumb ha posticipato la sua offerta pubblica iniziale oltre il 2028, abbandonando l’obiettivo originario del 2025 a causa di... NVIDIA GTC 2026: Huang promette svolta tecnologica con chip inediti per AI e calcolo accelerato. Feynman sfida Rubin?San Jose, California – La prossima GTC di NVIDIA, in programma a marzo, si preannuncia un evento epocale nel mondo della tecnologia.