Centrodestra terremoto in Consiglio | sparisce Forza Italia entra Vannacci
Durante il consiglio comunale, Forza Italia ha lasciato l’aula, mentre è entrato un rappresentante di Vannacci. La decisione ha provocato un cambiamento improvviso nel quadro politico locale. L’assenza del sindaco, in ferie, ha contribuito a creare una situazione di instabilità. La presenza di nuovi membri e l’assenza di altri hanno modificato gli equilibri già precari all’interno del consiglio. La situazione si è verificata a poche ore dall’inizio delle vacanze estive del primo cittadino.
Siena, 9 luglio 2026 – Quando il gatto non c’è, i topi ballano. Non erano passate neppure 24 ore dall’inizio delle ferie estive del sindaco Nicoletta Fabio, quando sul tavolo del presidente del Consiglio comunale Davide Ciacci è planata la Pec con cui l’(ormai) ex azzurra Lorenza Bondi e il decano Marco Falorni (Udc) ufficializzavano la costituzione del nuovo gruppo consiliare da loro formato, cioè ’Lorenza Bondi Siena nel Cuore-Marco Falorni Udc’. Nella mail i due politici specificano: “Non vi sarà alcuna modifica o variazione circa l’attuale partecipazione alle Commissioni consiliari permanenti né circa la figura del capogruppo che rimarrà in capo a Lorenza Bondi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segui gli aggiornamenti su Terremoto.
Urgente! Un terremoto molto forte ha scosso violentemente l'Italia oggi, martedì. Grande paura.
Notizie e thread social correlati
Occhiuto: "Forza Italia non deve inseguire Vannacci. Il nostro partito rimarrà nel centrodestra"Il leader di Forza Italia ha affermato che il partito, fondato da Berlusconi e parte integrante del centrodestra, continuerà a mantenere questa...
Comunali, a Vigevano Forza Italia ribalta la partita del centrodestra. Al ballottaggio vince senza Lega e VannacciA Vigevano, nel secondo turno delle elezioni comunali, il candidato di Forza Italia ha ottenuto una vittoria netta, superando la candidata del Campo...
Temi più discussi: Centrodestra, terremoto in Consiglio: sparisce Forza Italia, entra Vannacci; Forza Italia, a Genova il congresso regionale: tutte le nuove cariche; Alleati spaccati in Regione. Sull’assestamento di Bilancio FdI vota contro Lega e FI; Fanti in Futuro nazionale: Resto in maggioranza. Ma per il momento nel misto.
La polemica con Donald Trump sembra aver rafforzato Giorgia Meloni. Il gradimento nei confronti della presidente del Consiglio e del governo è in lieve crescita, mentre nelle intenzioni di voto il centrodestra tradizionale perde ancora terreno per l’avanzata di facebook
Centrodestra, terremoto in Consiglio: sparisce Forza Italia, entra VannacciSiena, 9 luglio 2026 – Quando il gatto non c’è, i topi ballano. Non erano passate neppure 24 ore dall’inizio delle ferie estive del sindaco Nicoletta Fabio, quando sul tavolo del presidente del Consig ... lanazione.it
Siena, Forza Italia sparisce dal Consiglio comunale: Bondi e Falorni danno vita a un nuovo gruppo autonomoNuovo scossone negli equilibri del centrodestra senese. Dopo l’uscita di Maria Antonietta Campolo da Fratelli d’Italia e i recenti movimenti all’interno delle forze di maggioranza, adesso Forza Italia ... radiosienatv.it