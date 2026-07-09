Centrodestra terremoto in Consiglio | sparisce Forza Italia entra Vannacci

Notizia in breve

Durante il consiglio comunale, Forza Italia ha lasciato l’aula, mentre è entrato un rappresentante di Vannacci. La decisione ha provocato un cambiamento improvviso nel quadro politico locale. L’assenza del sindaco, in ferie, ha contribuito a creare una situazione di instabilità. La presenza di nuovi membri e l’assenza di altri hanno modificato gli equilibri già precari all’interno del consiglio. La situazione si è verificata a poche ore dall’inizio delle vacanze estive del primo cittadino.