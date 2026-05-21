Occhiuto | Forza Italia non deve inseguire Vannacci Il nostro partito rimarrà nel centrodestra

Il leader di Forza Italia ha affermato che il partito, fondato da Berlusconi e parte integrante del centrodestra, continuerà a mantenere questa collocazione politica anche in caso di risultati elettorali sfavorevoli. Ha inoltre dichiarato che il partito non deve inseguire Vannacci. Le sue parole sono state pronunciate in un intervento pubblico, senza fare riferimento a eventuali accordi o swgimenti di alleanze. La posizione di Forza Italia rispetto al centrodestra rimane ferma, ha concluso.

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«Forza Italia, fondata da Berlusconi che è il fondatore del centrodestra, rimarrà ancorata al centrodestra» indipendentemente dal risultato delle prossime elezioni. «Non c'è alcuna possibilità che Forza Italia si sganci dal centrodestra». Così il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, ospite a Start su Sky TG24. «Altra cosa è il ruolo di FI nel centrodestra che deve competere con la sinistra, soprattutto su temi che riguardano il riformismo, le libertà. FI dovrebbe svolgere questo ruolo nell’interesse del centrodestra. Se sottraiamo al centrosinistra, grazie a FI, voti tra i riformisti che ormai non si sentono più rappresentati dalla leadership del centrosinistra facciamo una cosa buona. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Occhiuto: "Forza Italia non deve inseguire Vannacci. Il nostro partito rimarrà nel centrodestra" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Occhiuto avverte Forza Italia: «Basta inseguire Vannacci sui migranti»«Nei prossimi 40 anni calerà il numero di residenti nel nostro Paese e noi non siamo riusciti a fare quello che altri hanno fatto: pensiamo agli... Forza Italia, Occhiuto: “La scossa nel partito l’ho data io. Il sostituto di Barelli? Tutti i nomi vanno bene”A poche ore dall’incontro decisivo sul futuro di Forza Italia tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani, la sua è una voce che pesa dentro al partito. Occhiuto: Forza Italia non deve inseguire Vannacci. Il nostro partito rimarrà nel centrodestraIl vice segretario azzurro e presidente della Regione Calabria a Start: Non intendo sfidare Tajani al congresso ... gazzettadelsud.it FORZA ITALIA, TAJANI PENSA AL CONGRESSO: CHI VUOLE SI CANDIDIAntonio Tajani immagina la nuova Forza Italia e conferma la propria leadership. Il segretario azzurro e ministro degli Esteri dal Palasport di Lamezia Terme lancia la corsa alla guida del partito in v ... opinione.it