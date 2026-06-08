Comunali a Vigevano Forza Italia ribalta la partita del centrodestra Al ballottaggio vince senza Lega e Vannacci

A Vigevano, nel secondo turno delle elezioni comunali, il candidato di Forza Italia ha ottenuto una vittoria netta, superando la candidata del Campo Largo. La candidata della Lega e di Vannacci non sono riuscite a raggiungere il ballottaggio, che si è concluso con il successo del rappresentante di Forza Italia. La vittoria ha ribaltato le previsioni iniziali e ha determinato il risultato finale delle amministrative locali.

A Vigevano si sgonfia la bolla Vannacci, con una vittoria netta di Forza Italia sulla candidata del Campo Largo al ballottaggio delle elezioni comunali. Paolo Previde Massara, chirurgo dell’ospedale cittadino, sostenuto dagli azzurri e dalla lista civica Lab27029, è il nuovo sindaco della città ducale. Batte al secondo turno Rossella Buratti, candidata del centrosinistra allargato, con il 57,28% dei voti contro il 42,72%. Sono 12.206 i voti per Previde Massara, contro i 9.102 per Buratti, che aveva chiuso il primo turno in testa anche grazie alle divisioni nel centrodestra. Qui, più che altrove, la tornata amministrativa aveva infatti... 🔗 Leggi su Open.online

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Elezioni Comunali a Vigevano, Vannacci non appoggia Forza Italia. L’invito di Suvilla: “Votate scheda nulla o bianca”A Vigevano, nel secondo turno delle elezioni comunali, il candidato sostenuto da Vannacci non riceve l’appoggio di Forza Italia.

Vannacci a ruota libera agita il centrodestra. E a Vigevano supera la lista della LegaIl leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha attirato l'attenzione nel centrodestra, superando la lista della Lega a Vigevano.

Temi più discussi: Ballottaggio 2026 a Vigevano, chi sarà il nuovo sindaco tra Rossella Buratti e Paolo Previde?; Vigevano e Arezzo, gli opposti casi di ballottaggio che inquietano le coalizioni; Elezioni comunali, Vigevano al ballottaggio: la destra può portare Massara al sorpasso su Buratti; Ballottaggi in Lombardia, via allo spoglio: affluenza in calo a Lecco e negli altri cinque comuni.

COMUNALI | Resta governata dal centrodestra, così come accade dal 2000, Vigevano, il comune più popoloso con i suoi 62mila abitanti chiamato al voto in Lombardia per il ballottaggio: il nuovo sindaco è Paolo Previde Massara, sostenuto da Forza Italia e d x.com

Comunali, a Vigevano Forza Italia ribalta la partita del centrodestra. Al ballottaggio vince senza Lega e VannacciIl chirurgo sostenuto dagli azzurri batte Rossella Buratti del campo largo con il 57,36%, nonostante il boicottaggio dei vannacciani. Al primo turno il centrodestra si era spaccato: Lega-FdI fuori dai ... msn.com

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Al centrodestra serve Vannacci per battere il Campo Largo; al Campo Largo servono +Europa e Italia Viva per giocarsela col centrodestra reddit