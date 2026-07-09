Centri estivi | numeri raddoppiati | Possibili agevolazioni per i servizi

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state organizzate sei settimane di centri estivi per 627 bambini, gestiti dal Comune di Carrara e da Nausicaa. I servizi sono attivi fino al 14 agosto, offrendo spazio e attività durante il giorno. Le iscrizioni sono state raddoppiate rispetto agli anni precedenti. Potrebbero essere previste agevolazioni per i costi dei servizi estivi.

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Sei settimane di centri estivi per 627 piccoli utenti, che fino al 14 agosto potranno trascorrere la giornata all’interno del servizio organizzato dal Comune di Carrara e gestito da Nausicaa. Su un totale di 220 tra bambini e bambine, vale a dire più di uno su tre potranno frequentare gratis i centri estivi, altri 56 rientrano invece nella prima fascia di pagamento con una retta massima di 110 euro e 24 nella seconda con retta massima da 120 euro. "Nel 2022 i partecipanti ai centri estivi comunali furono 258, quattro anni dopo abbiamo più che raddoppiato questi numeri grazie a una politica fatta non di proclami, ma di trasparenza e progetti – dice l’assessore al Bilancio Mario Lattanzi (nella foto) -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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