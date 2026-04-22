Centri estivi | ampliata l’offerta con 927 posti e servizi anche ad agosto

Martedì 21 è stata approvata una delibera che definisce il programma dei Centri estivi per il 2026, con l'obiettivo di aumentare i posti disponibili e migliorare i servizi offerti alle famiglie. La novità principale riguarda l’ampliamento dell’offerta, che prevede 927 posti e l’apertura anche nel mese di agosto. Questa iniziativa mira a sostenere la conciliazione tra vita familiare e lavoro, offrendo maggiori opportunità di assistenza durante l’estate.

Servizi per le famiglie. Approvata martedì 21 la delibera che definisce il programma dei Centri estivi 2026, confermando e ampliando un sistema sempre più centrale per la conciliazione vita-lavoro, rinnovando e implementando anche l'apertura ad agosto.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Servizi estivi 2026: Progetti educativi e centri estivi inclusiviSono stati presentati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa tenutasi in Municipio, le iniziative e i progetti educativi rivolti alla... Asili, via alle iscrizioni. Arrivano altri 64 posti grazie al nido Magenta: "Offerta ampliata"Da oggi fino al 13 aprile le famiglie con bambini da 0 a 3 anni di età possono presentare domanda d’iscrizione per accedere ai nidi d’infanzia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Centri estivi: ampliata l’offerta con 927 posti e servizi anche ad agosto; Centri estivi 2026: ampliata l’offerta per le famiglie con 927 posti e servizi anche ad agosto; Centri estivi 2026: 927 posti e servizi anche ad agosto, ampliata l'offerta per le famiglie. Centri estivi 2026: 927 posti e servizi anche ad agosto, ampliata l’offerta per le famiglieFerrara, 21 aprile 2026 - Approvata questa mattina in Giunta comunale la delibera che definisce il programma dei Centri Estivi 2026, confermando e ampliando un sistema sempre più centrale per la ... cronacacomune.it Centri estivi, contributi a famiglie: Ampliare la platea dei beneficiari rende il servizio più inclusivoLa giunta ha deciso, per il 2026, di innalzare l’Isee per garantire un accesso più equo . L’assessora Venturelli: Sostegno anche a chi lavora. Confermate le misure per la fascia 0-3. ilrestodelcarlino.it Sernaglia della Battaglia | Cinque settimane di centri estivi comunali: iscrizioni fino al 17 maggio facebook