A Lucignano, i centri estivi sono stati rafforzati con più risorse e servizi migliorati per le famiglie. Le strutture sono state potenziate per accogliere un numero maggiore di bambini e ragazzi durante l’estate. Sono stati introdotti nuovi programmi e attività, con l’obiettivo di offrire un supporto più efficiente alle famiglie che cercano soluzioni di intrattenimento e assistenza durante i mesi più caldi.

Arezzo, 30 maggio 2026 – Un'amministrazione giovane, dinamica e attenta alle esigenze del territorio. È questo il messaggio che arriva da L ucignano, dove il sindaco Juri Sicuranza annuncia l'apertura delle iscrizioni ai centri estivi comunali con un'offerta ampliata e organizzata per rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie. Dal 28 maggio al 7 giugno sarà possibile iscrivere bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni esclusivamente attraverso la procedura online predisposta dal Comune. Una modalità scelta per semplificare l'accesso ai servizi comunali, ridurre i tempi di attesa e rendere più efficiente il rapporto tra cittadini e amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucignano investe sui giovani: centri estivi potenziati e servizi più efficienti per le famiglie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Servizi nido e centri estivi: online le graduatorie di ammissione per le famiglieDa oggi sono disponibili online le graduatorie di ammissione per i servizi nido e i centri estivi materna comunali per la stagione estiva 2026.

Centri estivi, bonus alle famiglie: Laterina Pergine Valdarno investe sulla comunità educanteA Laterina Pergine Valdarno, il comune ha deciso di destinare fondi ai centri estivi, concedendo un bonus alle famiglie.