La sezione locale del Club Alpino Italiano ha celebrato il suo centenario con una conferenza nella sala della Provincia, alla quale hanno partecipato autorità regionali e provinciali. Durante l’evento è stata presentata una mostra con pannelli fotografici che ripercorrono i cento anni di attività, impegno e avventure sui sentieri del territorio spezzino. La mostra rimarrà aperta al pubblico e illustra la storia dell’associazione nel corso di un secolo.

Cento anni di storia fatta di avventure sui sentieri del territorio spezzino: la sezione locale del Cai celebra il centesimo anniversario con una conferenza alla presenza delle autorità regionali e provinciali, svoltasi ieri nella sala della Provincia, per presentare la mostra con pannelli fotografici dedicata alla storia dell’associazione. L’esposizione raccoglie fotografie storiche per ripercorrere tutte le attività: dalla manuntezione e mappatura della rete sentieristica alle alle prodezze del gruppo speleologico e della scuola di arrampicata, fino ad arrivare ai progetti con le scuole. Una storia iniziata l’8 giugno 1926, con il riconoscimento ufficiale della sezione ‘lunense’ a un primo piccolo gruppo di cinque appassionati di escursionismo da parte del Club Alpino Ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cent’anni insieme al Cai. In Provincia una mostra per raccontare attività impegno e sensibilità

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