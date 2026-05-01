L’azienda Msg di Toscanella ha celebrato i cinquant’anni di attività, ricevendo dalla Cna Bologna una pergamena del ‘Buon Anniversario’ in occasione delle nozze d’oro. Specializzata nel montaggio e smontaggio di gru, l’impresa ha visto passare cinque decenni di lavoro nel settore. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti e dipendenti, che hanno condiviso un momento di ricordo e riconoscimento per il percorso svolto.

L’azienda Msg di Toscanella, specializzata in montaggio e smontaggio di gru, ha compiuto 50 anni ed è stata premiata da Cna Bologna con la pergamena del ‘Buon Anniversario’. Una realtà leader nel settore nata nel 1976 a Casalecchio di Reno che, nel 1980, ha contribuito alla realizzazione delle torri al Fiera District. Ma che vanta lavori svolti pure nel viadotto dell’autostrada Palermo-Messina, al Ponte di Rialto di Venezia per Benetton, a 3mila metri di altezza a Pejo e in Fiera a Bologna per l’apertura e la chiusura del tetto di quel Padiglione 37 che ospita il palazzetto dove gioca la Virtus pallacanestro. Una ditta guidata dall’amministratore delegato Maurizio Virtute: "Ho sfruttato l’esperienza di mio padre che mi ha insegnato il mestiere – spiega –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le ’nozze d’oro’ di Msg. Una targa speciale per i 50 anni di attività: "Esperienza e impegno"

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