Exequiel Zeballos ha deciso di trasferirsi al Napoli, nonostante un’offerta più alta arrivasse da un club tedesco. L’esterno offensivo del Boca Juniors sta aspettando che si completino le cessioni in casa azzurra prima di ufficializzare il passaggio in Serie A. Romano ha confermato che il giocatore desidera solo il Napoli. La trattativa si sta concentrando sulla definizione delle cessioni di alcuni giocatori che devono lasciare il club prima del suo arrivo.

Exequiel Zeballos ha scelto il Napoli nonostante un’offerta economicamente superiore da un club tedesco. L’esterno offensivo del Boca Juniors attende la chiusura delle cessioni azzurre per trasferirsi in Serie A. Zeballos e il Napoli: accordo totale, mercato congelato. La trattativa tra il Napoli e Zeballos ha raggiunto un punto cruciale. Come rileva Fabrizio Romano, esiste già un accordo totale tra le parti: il giocatore e il suo entourage hanno ricevuto l’impegno ufficiale della dirigenza azzurra. La pratica resta però bloccata da una condizione non negoziabile: le cessioni. Senza spazio in rosa, il Napoli non può procedere. Noa Lang rappresenta l’operazione chiave che potrebbe sbloccare tutto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - C’è la conferma di Romano sull’obiettivo: “Vuole solo il Napoli!”

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Mercato MilanRomano e Moretto Confermano! Tare Insiste per il Colpo Top!

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