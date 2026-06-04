Fabrizio Romano conferma l’obiettivo del Newcastle Dusan Vlahovic partirà a gratis

Fabrizio Romano ha confermato che Dusan Vlahovic lascerà la Juventus senza costi di trasferimento, diventando un free agent nel prossimo mercato. La decisione di non applicare una clausola di trasferimento implica che il calciatore potrà firmare con qualsiasi club senza che siano necessari pagamenti alla società precedente. La situazione riguarda esclusivamente la fase contrattuale e non sono stati resi noti dettagli su eventuali accordi o trattative in corso.

Notizia fresca giunta in redazione: Dusan Vlahovic lascerà la Juventus a titolo gratuito, diventando così un free agent di successo nel prossimo mercato. Il direttore della Juventus Giorgio Chiellini ha confermato che le trattative per il prolungamento del contratto con l’attaccante serbo sono ufficialmente fallite. Chiellini ha espresso la sua tristezza per la partenza, affermando che Vlahovic aveva profondamente a cuore il club ma alla fine desiderava uno stipendio più alto di quello che i giganti italiani potevano offrire. “Alle attuali condizioni salariali NON resterà in Italia”, ha confermato Chiellini (citazioni condivise da Fabrizio Romano su X)?? Dusan Vlahovi? lascerà la Juventus come free agent quest’estate, conferma il club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Fabrizio Romano CONFIRMS: Newcastle ready to pay record fee for Smit

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