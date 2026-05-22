Calciomercato Juve ambizioso anche senza Champions | Romano conferma un grande obiettivo

Durante la sessione di calciomercato, la Juventus ha mostrato un forte interesse a rafforzare la rosa anche in assenza di qualificazione alla Champions League. Un dirigente ha confermato che tra gli obiettivi principali ci sono operazioni mirate a migliorare la squadra, con l’intenzione di investire comunque risorse significative. La società ha espresso la volontà di costruire una formazione competitiva, mantenendo la volontà di crescere e migliorare in vista della prossima stagione.

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per l’estate bianconera. I dettagli. Attraverso il proprio canale YouTube, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sull’ interesse della Juventus per Alisson Becker, sviscerando i possibili scenari legati a una mancata qualificazione alla prossima Champions League. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Di seguito le sue dichiarazioni esatte, riportate integralmente e in cui vengono evidenziati i passaggi più importanti: « Passiamo alla Juventus. In mattinata con Matte Moretto abbiamo parlato di Bernardo Silva e di quanto la mancata, possibile, qualificazione della Juventus in Champions League possa complicare questa pista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve ambizioso anche senza Champions: Romano conferma un grande obiettivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHIESA, LA VERITÀ JUVE-NAPOLI! NOME NUOVO ROMA! MAINOO, RAFA LEÃO, RASPADORI, BENTO… Sullo stesso argomento Calciomercato Juve: il Napoli piomba sul grande obiettivo dell’estate bianconera. Sarà duelloCalciomercato Juve: il Napoli piomba sul grande obiettivo dell’estate bianconera. Calciomercato Juve ridimensionato senza Champions: addio a Bernardo, sacrificio Bremer? Mentre Alisson…di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve ridimensionato senza Champions: addio a Bernardo, sacrificio Bremer? Mentre Alisson… Cambia tutto per... Solo il tempo ci dirà se questa affermazione era veritiera…. #Juventus #Comolli #Calciomercato #Elkann #Spalletti x.com Romano: Il progetto della Juventus, a prescindere dalla Champions, è ambizioso. I bianconeri per Alisson non si tirano indietroFabrizio Romano ha parlato del mercato della Juventus, sottolineando che il club bianconero insiste per arrivare ad Alisson Becker ... tuttojuve.com Juve-Alisson, nuovi contatti. Il portiere vuole la Signora anche in caso di Europa LeagueIl numero 1 brasiliano del Liverpool resta convinto del progetto bianconero anche in caso di mancata qualificazione in Champions League: l'agente è pronto ad accelerare dopo i nuovi contatti con i dir ... gazzetta.it