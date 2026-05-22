Calciomercato Juve ambizioso anche senza Champions | Romano conferma un grande obiettivo
Durante la sessione di calciomercato, la Juventus ha mostrato un forte interesse a rafforzare la rosa anche in assenza di qualificazione alla Champions League. Un dirigente ha confermato che tra gli obiettivi principali ci sono operazioni mirate a migliorare la squadra, con l’intenzione di investire comunque risorse significative. La società ha espresso la volontà di costruire una formazione competitiva, mantenendo la volontà di crescere e migliorare in vista della prossima stagione.
per l’estate bianconera. I dettagli. Attraverso il proprio canale YouTube, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sull’ interesse della Juventus per Alisson Becker, sviscerando i possibili scenari legati a una mancata qualificazione alla prossima Champions League. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Di seguito le sue dichiarazioni esatte, riportate integralmente e in cui vengono evidenziati i passaggi più importanti: « Passiamo alla Juventus. In mattinata con Matte Moretto abbiamo parlato di Bernardo Silva e di quanto la mancata, possibile, qualificazione della Juventus in Champions League possa complicare questa pista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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