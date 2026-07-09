A Cava Manara, nel Pavese, è stato segnalato un furto in una abitazione. I ladri sono entrati e hanno preso solo 50 euro in contanti. Durante il colpo, hanno devastato le stanze, lasciando mobili e oggetti sparsi ovunque. La casa è risultata completamente a soqquadro e i proprietari hanno trovato danni ingenti, anche se il bottino è stato minimo.

Cava Manara (Pavia), 9 luglio 2026 - Hanno trovato e rubato solo 50 euro in contanti, ma lasciato danni ben più ingenti, oltre al disagio della casa messa completamente a soqquadro. Ignoti ladri sono entrati in azione nella mattinata di ieri, mercoledì 8 luglio, alla frazione Torre dei Torti di Cava Manara, approfittando dell'assenza dei proprietari, dalle 8 alle 12 circa. Gli stessi padroni di casa al rientro hanno trovato la porta d'ingresso forzata e all'interno tutte le stanze messe a soqquadro. Uno scenario di devastazione che colpisce le vittime ancor più del danno economico subìto per la sgradita visita dei malviventi, che specie quando non trovano in casa nulla di prezioso da rubare si accaniscono facendo anche ulteriori danni, rompendo suppellettili e rovinando gli arredi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cava Manara, furto in casa: tutto a soqquadro per rubare solo 50 euro

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Hoang was furious and wanted to call the police, but Khanh's mother begged him to stop

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