Incontro all' Acquario | Lella Manara racconta 50 anni a Genova

Mercoledì 29 aprile si terrà all’Acquario di Genova un evento dedicato alla presentazione del libro “50 anni a Genova”, scritto da Gabriella Manara e pubblicato da Erga Editore. L’evento sarà organizzato dagli Amici dell’Acquario e prevede un incontro durante il quale l’autrice racconterà il suo lavoro e il percorso narrativo dell’opera. La presentazione si svolgerà in una location simbolica della città, nota per la sua importanza storica e culturale.

Mercoledì 29 aprile gli Amici dell’Acquario di Genova ospitano la presentazione del libro “50 anni a Genova” di Gabriella Manara (Erga Editore). L’autrice, in dialogo con Valeria Polonio, docente di Storia della Chiesa e Storia medioevale dell’Università di Genova, racconta la città di Genova a.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate "Truffe in rete": incontro all'Acquario di GenovaMercoledì 25 marzo gli Amici dell’Acquario ospitano Roberto Surlinelli, Direttore Tecnico Superiore della Polizia di Stato – Vice Dirigente Polizia... Muore a 31 anni Luna, simbolo dell’Acquario di Genova: il delfino era nato a RiminiNato a Rimini e trasferito nella struttura ligure dopo il sequestro del delfinario, non aveva mostrato problemi di salute nelle settimane precedenti...