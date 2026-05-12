Recentemente, Catherine Zeta Jones e Michael Douglas si sono trasferiti a Roma, dove hanno acquistato un attico nella zona di Piazza Navona. In questi giorni, sono nella Capitale per supervisionare i lavori di ristrutturazione dell’appartamento. La coppia si trova in città per seguire da vicino l’andamento dei lavori, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali sulla motivazione dell’acquisto o sui dettagli dell’intervento.

Catherine Zeta Jones e Michael Douglas hanno comprato un attico a Roma, in zona Piazza Navona, in questi giorni sono nella Capitale per seguire i lavori di ristrutturazione Catherine Zeta Jonesha deciso di regalare un bell’attico aMichael Douglas, secondo quanto riportato dai tabloid britannici sembra che lei abbia fatto un dono a suo marito e gli abbia fatto confezionare un attico che sta finendo di ristrutturare. Aumentano quindi le star internazionali che scelgono l’Italia come seconda casa, un posto dove è perfetto abitare tra buon cibo e un bel clima, nella fattispecie Roma regala giornate assolate e passeggiate tra le mura antiche....🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Catherine Zeta Jones: un attico per Michael Douglas, il dolce regalo

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