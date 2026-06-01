Álvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme | Lei è la donna della mia vita non posso vivere senza

Álvaro Morata e Alice Campello sono stati visti di nuovo insieme a Madrid. Dopo il concerto di Bad Bunny, il calciatore ha confermato a un giornalista di considerarla “la donna della mia vita” e di non poter vivere senza di lei. La coppia si era separata in passato, ma ora sembra aver ricostruito il rapporto. La conferma è arrivata direttamente dal calciatore durante un’intervista.

Álvaro Morata e Alice Campello si sono ritrovati. Dal concerto di Bad Bunny a Madrid alla conferma del calciatore al giornalista Javier Hoyos: "Lei è la donna della mia vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Morata e Alice Campello di nuovo insieme: crisi superata o tregua

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