Catania tenta di rubare uno scooter appena parcheggiato | arrestato dalla Polizia in flagranza

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo aver tentato di rubare uno scooter appena parcheggiato. L’individuo ha aspettato che il proprietario si allontanasse, poi si è avvicinato al veicolo. Gli agenti sono intervenuti in tempo e l’hanno fermato sul fatto. Il tentativo di furto è stato interrotto sul nascere. L’arrestato è stato portato in commissariato.

Ha atteso che il proprietario si allontanasse dopo aver parcheggiato lo scooter, poi è entrato in azione con l'obiettivo di rubarlo. Il tentativo, però, è stato interrotto dall'intervento degli agenti della Polizia di Stato, che hanno arrestato un 36enne straniero, residente da anni a Catania, colto in flagranza di reato. Il tentato furto in via Adua L'episodio si è verificato in via Adua, dove il proprietario del ciclomotore aveva appena parcheggiato il mezzo per trascorrere la serata in uno dei locali del centro storico. Dopo aver osservato la vittima allontanarsi verso il centro cittadino, il 36enne si è avvicinato allo scooter e avrebbe iniziato a studiare il modo più rapido per impossessarsene, armeggiando sul blocchetto di accensione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Catania, furto di unauto e folle fuga: arrestati dalla polizia due giovani di Biancavilla

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