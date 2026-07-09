Catalano NCC si prepara all’autunno milanese

Catalano NCC ha ampliato la sua flotta e rafforzato il team operativo, dopo aver raddoppiato le richieste durante le Olimpiadi e la Design Week. L’azienda si prepara all’autunno a Milano, con l’obiettivo di gestire un numero crescente di clienti e richieste di servizio. Le modifiche sono state implementate in vista dei prossimi eventi che attireranno oltre 500 persone, senza specificare date o dettagli aggiuntivi.

L’operatore milanese rafforza la flotta e il team operativo, dopo il raddoppio delle richieste durante Olimpiadi e Design Week, in vista dei due eventi che attireranno oltre 500.000 presenze. MILANO – L’autunno 2026 si preannuncia come il periodo più intenso di sempre per la mobilità executive a Milano, a causa delle prime richieste di prenotazione per la Fashion Week che stanno già arrivando. Catalano NCC, operatore milanese di Noleggio Con Conducente specializzato nel segmento corporate, ha quindi annunciato un piano di potenziamento operativo in vista della Milano Fashion Week (22-28 settembre) e del Gran Premio d’Italia a Monza. Secondo le stime dell’azienda, questi due eventi genereranno un incremento del 65% della domanda di servizi NCC rispetto alla settimana tipo, concentrando oltre 500. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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