Più taxi e ncc a Fiumicino il Comune prepara il bando per le nuove licenze | chi paga e chi no

Il Comune di Fiumicino prevede di emettere un bando per nuove licenze taxi e noleggio con conducente (NCC). L’obiettivo è aumentare le autorizzazioni disponibili, ampliando così il numero di veicoli autorizzati a operare nel settore dei trasporti pubblici non di linea. La decisione segue l’esempio adottato dal Comune di Roma, che ha già avviato procedure analoghe. Restano da definire le modalità di pagamento e le eventuali condizioni per l’assegnazione delle nuove licenze.

Come fatto dal Comune di Roma, anche Fiumicino si prepara a rilasciare nuove licenze taxi. Non solo. L’amministrazione tirrenica aumenterà anche il comparto degli ncc aumentando, in questo modo, l’offerta dei trasporti pubblici non di linea.Bando taxi del Comune di FiumicinoLa decisione di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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