Il video dell'incendio che ha distrutto un centro di autodemolizione a Settimo Milanese nel Milanese
Un incendio ha coinvolto un centro di autodemolizione a Settimo Milanese, nel Milanese. Le fiamme sono divampate all’interno della struttura di Autodemolizioni e Adige srl. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o su eventuali feriti. Le autorità stanno conducendo le verifiche del caso.
È scoppiato un violento incendio all'interno dell'autodemolitore Autodemolizioni e Adige srl a Settimo Milanese (Milano). Nel rogo sono state distrutte diverse auto, ma non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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