La causa civile per abusi sessuali tra lo stilista e un cittadino statunitense si sposta a Roma, con un passaggio istruttorio. Mahmood sarà ascoltato come testimone nel procedimento, che coinvolge anche il Ministero della Giustizia. La procedura, originariamente aperta a New York, prosegue ora in Italia con un’udienza prevista nella capitale.

La causa civile per abusi sessuali che vede contrapposti a New York lo stilista Riccardo Tisc i e il cittadino statunitense Patrick Cooper si sposta in Italia per un passaggio istruttorio chiave. Come rivelano i documenti del tribunale americano visionati in esclusiva da Vanity Fair, il giudice federale del Distretto Sud di New York, Lewis A. Kaplan, ha accolto la mozione della difesa autorizzando l’emissione di una lettera rogatoria internazionale per ascoltare il cantante Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood. L’artista italiano non è indagato, non è parte della causa e non deve rispondere di alcuna accusa: viene convocato esclusivamente come testimone informato sui fatti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Tisci, la causa per abusi si sposta a Roma: Mahmood sarà ascoltato come testimone, al via la procedura con il Ministero della Giustizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riccardo Tisci, la causa per abusi si sposta da New York: Mahmood sarà ascoltato come testimone in ItaliaIl processo per accuse di abusi contro Riccardo Tisci si è spostato da New York all’Italia.

Riccardo Tisci, spuntano le carte della causa per stupro: la difesa chiede di interrogare Mahmood come testimoneNelle carte di un procedimento giudiziario federale negli Stati Uniti compare il nome di Alessandro Mahmoud, conosciuto come Mahmood, in relazione a...

Mahmood, scontro tra accusa e difesa sul caso TisciIl cantante Mahmood è chiamato a testimoniare per il Caso Tisci, il quale sta tenendo banco sulle principali testate. L’inchiesta sullo stilista Riccardo Tisci, ex direttore creativo di Givenchy e ... msn.com

Caso Tisci, l’accusa blocca la deposizione di Mahmood e chiede più tempo: Consegnato un solo messaggio, i vocali sono sparitiC’è una svolta nella causa che vede l’ex stilista di Burberry e Ginvechy Riccardo Tisci accusato di stupro e il nome di Mahmood come testimone invocato dalla difesa. Nelle scorse ore, il giornalista ... ilfattoquotidiano.it