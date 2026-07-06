Omicidio Charlie Kirk al via l'udienza preliminare per Tyler Robinson | l'accusa punta alla pena di morte

Notizia in breve

L'udienza preliminare per Tyler Robinson, 23 anni, si è aperta nello Utah con l'obiettivo di dimostrare la colpevolezza dell'imputato nell'omicidio dell’attivista Charlie Kirk. L’accusa ha annunciato che presenterà le prove necessarie per avviare il processo e chiede la pena di morte. Robinson rimane sotto custodia mentre si svolge l’udienza, che deciderà se procedere con il processo.