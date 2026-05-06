Inchiesta arbitri spuntano le intercettazioni con l’Inter | sotto la lente i rapporti tra club e designatori

Da internews24.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini riguardano le intercettazioni tra un ex arbitro e dirigenti dell’Inter, con particolare attenzione ai rapporti tra il club e i responsabili delle designazioni arbitrali. Sono emersi contatti tra l’ex arbitro e alcuni rappresentanti della Lega Serie A e dell’Inter, che sono ora al centro di un’indagine ufficiale. Le registrazioni sono state sequestrate durante le attività investigative e analizzate dagli inquirenti.

di Lorenzo Vezzaro Inchiesta arbitri e designazioni: i contatti tra Gianluca Rocchi, la Lega Serie A e i dirigenti dell’Inter al centro delle indagini. Il sistema arbitrale italiano finisce nuovamente sotto i riflettori della magistratura. Secondo quanto emerso dalle audizioni in Procura condotte dal pm Maurizio Ascione e dalla Guardia di Finanza, l’indagine si starebbe concentrando su una serie di intercettazioni risalenti a poco più di un anno fa. Al centro dell’informativa figurano i dialoghi tra Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale attualmente autosospeso e indagato, e Riccardo Pinzani, che fino alla passata stagione ricopriva il ruolo di incaricato Figc per i rapporti tra l’Aia e le società calcistiche.🔗 Leggi su Internews24.com

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DA INTERCETTAZIONI IL DIRIGENTE INTER SCHENONEDA TESTIMONIANZE NON ESISTONO ARBITRI SGRADITI

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