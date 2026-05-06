Inchiesta arbitri spuntano le intercettazioni con l’Inter | sotto la lente i rapporti tra club e designatori

Le indagini riguardano le intercettazioni tra un ex arbitro e dirigenti dell’Inter, con particolare attenzione ai rapporti tra il club e i responsabili delle designazioni arbitrali. Sono emersi contatti tra l’ex arbitro e alcuni rappresentanti della Lega Serie A e dell’Inter, che sono ora al centro di un’indagine ufficiale. Le registrazioni sono state sequestrate durante le attività investigative e analizzate dagli inquirenti.

di Lorenzo Vezzaro Inchiesta arbitri e designazioni: i contatti tra Gianluca Rocchi, la Lega Serie A e i dirigenti dell’Inter al centro delle indagini. Il sistema arbitrale italiano finisce nuovamente sotto i riflettori della magistratura. Secondo quanto emerso dalle audizioni in Procura condotte dal pm Maurizio Ascione e dalla Guardia di Finanza, l’indagine si starebbe concentrando su una serie di intercettazioni risalenti a poco più di un anno fa. Al centro dell’informativa figurano i dialoghi tra Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale attualmente autosospeso e indagato, e Riccardo Pinzani, che fino alla passata stagione ricopriva il ruolo di incaricato Figc per i rapporti tra l’Aia e le società calcistiche.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inchiesta arbitri, spuntano le intercettazioni con l’Inter: sotto la lente i rapporti tra club e designatori DA INTERCETTAZIONI IL DIRIGENTE INTER SCHENONEDA TESTIMONIANZE NON ESISTONO ARBITRI SGRADITI Notizie correlate Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni Rocchi a colloquio con molti club di Serie ANelle carte in mano al pubblico ministero Maurizio Ascione, che sta indagando sul sistema arbitrale italiano e sulle presunte pressioni esercitate... Inchiesta arbitri: la Procura di Milano valuta la convocazione di Schenone. Spuntano contatti con altri clubProvedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondo Daffara brilla... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Repubblica – Inchiesta arbitri, pm sentirà Schenone. Ma spuntano altri club con Rocchi; Schenone dell'Inter convocato in Procura, spuntano intercettazioni tra Rocchi e dirigenti di Serie A; Inchiesta arbitri e Var: tra i testimoni anche un ex arbitro pugliese; Inchiesta arbitri, Rocchi potrebbe scegliere il silenzio. L'inchiesta partita prima dell'esposto di Rocca?. Inchiesta arbitri, Nasca e Di Vuolo interrogati già mesi prima: spuntano nuovi elementi nelle carte. Le ultimissime novitàInchiesta arbitri, Nasca e Di Vuolo interrogati già mesi prima: spuntano nuovi elementi nelle carte. Le ultimissime novità ... calcionews24.com Inchiesta Arbitri, la Procura accelera: L'ex Inter Butti e l'ex AIA Pinzani per ore dal pm AscioneLe pretese dei club per le designazioni degli arbitri sotto la lente d'ingrandimento dei magistrati: cos'è successo oggi ... tuttosport.com Inchiesta #Arbitri, la Procura accelera: L'ex Inter Butti e l'ex AIA Pinzani per ore dal pm Ascione x.com Inchiesta arbitri, da domani al via le nuove audizioni di testimoni. Tra i primi testi dirigenti Lega Serie A. Mai sequestrato il telefono di Rocchi #ANSA - facebook.com facebook