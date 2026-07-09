Casa di Comunità inizia il trasferimento dei servzi

Notizia in breve

Sono iniziati i trasferimenti dei servizi presso la Casa di Comunità di Sant’Elpidio a Mare. La struttura sta entrando in una fase di rinnovamento per migliorare l’offerta sanitaria locale. Le operazioni sono volte a rendere più accessibili e integrati i servizi, rispondendo alle esigenze della comunità. La transizione mira a rafforzare la presenza territoriale e a facilitare l’accesso ai servizi per i cittadini della zona.