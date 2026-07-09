Casa di Comunità inizia il trasferimento dei servzi
Sono iniziati i trasferimenti dei servizi presso la Casa di Comunità di Sant’Elpidio a Mare. La struttura sta entrando in una fase di rinnovamento per migliorare l’offerta sanitaria locale. Le operazioni sono volte a rendere più accessibili e integrati i servizi, rispondendo alle esigenze della comunità. La transizione mira a rafforzare la presenza territoriale e a facilitare l’accesso ai servizi per i cittadini della zona.
La Casa di Comunità di Sant’Elpidio a Mare entra in una nuova fase del proprio percorso di rinnovamento, dando concreta attuazione agli obiettivi dell’Ast di Fermo nel rafforzare la sanità territoriale e offrire ai cittadini servizi sempre più integrati, accessibili e vicini ai bisogni della comunità. Dopo il completamento degli interventi di riqualificazione realizzati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sono infatti iniziate ieri le operazioni di ricollocazione dei servizi sanitari all’interno dei nuovi spazi, un passaggio destinato a migliorare l’organizzazione dell’assistenza territoriale e l’accoglienza dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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