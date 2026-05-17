Casa della Comunità Pablo lunedì 18 maggio il trasferimento | l’identikit dei fruitori dei servizi

Lunedì 18 maggio, la Casa della Comunità Pablo aprirà nella nuova sede situata al piano terra del padiglione Cattani, all’interno dell’area dell’ospedale Maggiore di Parma. La ristrutturazione ha portato al trasferimento dei servizi offerti, con un focus sui destinatari delle attività. La struttura fornisce assistenza a cittadini di diverse età e provenienze, mentre i dettagli sui profili dei fruitori sono stati comunicati in occasione dell’apertura. La data segna il ritorno delle attività presso la nuova ubicazione.

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