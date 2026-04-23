Una casa è stata scoperta in condizioni di grave degrado, con bambini che vivevano tra rifiuti ingombranti e escrementi sparsi in diverse stanze. All’interno dell’abitazione sono stati trovati tredici cani, tre gatti e un pitone reale, tutti in condizioni di cattivo stato di salute. La scena mostrava cumuli di spazzatura ovunque, con animali che si aggiravano tra i rifiuti e ambienti insalubri. Le autorità hanno avviato le procedure per le verifiche del caso.

Tempo di lettura: 2 minuti Cumuli di rifiuti ovunque, escrementi tra le stanze e decine di animali costretti a vivere nel degrado: è lo scenario che si sono trovati davanti i Carabinieri nel pomeriggio di ieri, 22 aprile 2026, a Mondragone, in località Pescopagano, durante un mirato servizio di controllo nelle aree sensibili della cosiddetta “Terra dei Fuochi”. L’intervento, eseguito con il supporto del Nucleo Carabinieri CITES di Napoli, del personale dell’Ufficio tecnico comunale, degli assistenti sociali e dei sanitari dell’ASL, Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario, ha portato a un controllo d’iniziativa presso un’ abitazione del posto, dove è emersa una situazione di estremo degrado.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scoperta casa degli orrori: bambini vivevano tra rifiuti, 13 cani, 3 gatti e un pitone reale

Notizie correlate

Vivono con i figli minori in una casa-discarica con 13 cani, 3 gatti e un pitone realeCumuli di rifiuti ovunque, escrementi tra le stanze e decine di animali costretti a vivere nel degrado: è lo scenario che si sono trovati davanti i...

Casa degli orrori a Mondragone, trovati 16 animali e un pitone reale tra immondizia ed escrementiI militari dell’Arma, supportati dal Nucleo Carabinieri CITES di Napoli, dal personale dell’Ufficio tecnico comunale, dagli assistenti sociali e dai...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Scoperta una casa degli orrori in Colombia: salvati oltre 100 cani e gatti denutriti e lasciati fra i rifiuti; Sembrano immagini AI, ma la realtà è ben peggiore: salvati 104 animali dagli orrori.

Scoperta una casa degli orrori in Colombia: salvati oltre 100 cani e gatti denutriti e lasciati fra i rifiutiScoperta in Colombia una casa rifugio diventata una casa degli orrori: salvati 104 cani e gatti trovati in condizioni di grave degrado. greenme.it

Cinque bambini e dodici cani scoperti in una casa degli orroriUna segnalazione di maltrattamento di animali a Latina ha portato alla scoperta di una drammatica situazione di degrado che coinvolge cinque bambini e dodici cani. Alcuni residenti di un condominio in ... rainews.it

DISCARICA IN CASA: LA SCOPERTA CHOC. Vivere tra cumuli di rifiuti, escrementi e un pitone reale: i Carabinieri scoprono l'orrore. Allontanati tre bambini piccoli, denunciata la madre. Una situazione di degrado estremo. Tutti i dettagli dell'intervento: h - facebook.com facebook

Scoperta straordinaria a #Londra: ora sappiamo dov’era la casa di #Shakespeare x.com