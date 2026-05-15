Allevamento abusivo degli orrori 40 cani tra feci e ferite Brambilla | Fino a 2 anni di carcere e 30mila euro di multa

Un'indagine ha portato alla scoperta di un allevamento abusivo in cui quaranta cani sono stati trovati in condizioni igieniche estremamente precarie, immersi in rifiuti, feci e urina. Le autorità hanno sequestrato gli animali e avviato le procedure legali contro i responsabili. La normativa prevede pene che arrivano fino a due anni di reclusione e sanzioni pecuniarie fino a 30.000 euro per chi gestisce un’attività di questo tipo senza autorizzazione.

Quaranta cani costretti a vivere tra rifiuti, feci e urina, in condizioni igieniche definite gravissime dagli investigatori. È l’orrore scoperto nei giorni scorsi a Brusimpiano, nel Varesotto, dove i militari della Guardia di Finanza di Varese, insieme al dipartimento veterinario di Ats Insubria. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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