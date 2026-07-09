Durante l’estate, il marchio di borse e valigeria è protagonista nei palinsesti televisivi, partecipando a programmi come ‘La Ruota della Fortuna’ e ‘Battiti Live’. Le attività di marketing del brand sono state inserite nelle trasmissioni, con l’obiettivo di promuovere i prodotti. La presenza si concentra su contenuti di intrattenimento e musica, coinvolgendo il pubblico durante le trasmissioni estive.

Si dice estate. Si pensa a Carpisa. Il brand campano di borse e valigeria, conquista i palinsesti televisivi con importanti attività di marketing al centro di programmi come ‘La Ruota della Fortuna’ e ‘Battiti Live’. Sono passati 25 anni dal 2001, anno della fondazione del brand creato da due famiglie campane, i Carlino e i Cimmino, oggi parte di Pianoforte Holding e lo slogan ora ritornato in voga, è quello di allora: “Carpisa, la valigia assicurata”. Un quarto di secolo in cui il brand ha trasformato una categoria considerata “accessoria” in una scelta di stile quotidiano. Carpisa ha fatto del design italiano a prezzi accessibili il suo manifesto e del franchising la leva per crescere: oggi sono oltre 120 i punti vendita diretti in Italia, a cui si aggiunge una rete solida all’estero. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Carpisa conquista la tv: valigeria e marketing al centro dei programmi dell’estate tra musica e intrattenimento

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