Oggi, 4 maggio 2026, i palinsesti televisivi presentano una varietà di programmi tra intrattenimento, fiction e film. Su Rai 1 va in onda “Ulisse: il piacere della scoperta”, mentre su Canale 5 viene trasmessa la serie “I Cesaroni”. Italia 1 propone il film “Attacco al potere”. Questi sono alcuni dei principali programmi previsti per la giornata.

Guida ai programmi TV del 4 maggio 2026: “Ulisse: il piacere della scoperta” su Rai 1, “I Cesaroni” su Canale 5, “Attacco al potere” su Italia 1. La prima serata del 4 maggio offre su Rai 1 Ulisse – Sulle note di New York, un viaggio musicale firmato Alberto Angela. Su Canale 5 torna un titolo attesissimo: I Cesaroni – Il ritorno, tra nostalgia e nuove storie di quartiere. Italia 1 propone l’adrenalina pura di Attacco al potere, mentre su Sky Cinema Collection domina la fantascienza d’autore con Interstellar. Per chi cerca leggerezza e cucina, il Nove risponde con Little Big Italy in prima TV. La serata si muove tra divulgazione, fiction, cinema e reality, costruendo un mosaico capace di intercettare pubblici diversi.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 4 maggio 2026: intrattenimento, fiction e film

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