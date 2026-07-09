Caro carburante | Effetto domino anche sui prezzi

Dopo la fine dello sconto sulle accise, la tassazione sul gasolio torna ai livelli precedenti. Di conseguenza, i prezzi dei carburanti aumentano nuovamente. L’Italia si colloca ai vertici europei per il peso fiscale applicato alla pompa di benzina e gasolio. L’effetto domino si fa sentire sui costi finali per i consumatori. La riapertura delle tasse ha portato a un incremento dei prezzi di vendita al dettaglio, con ripercussioni sui bilanci delle famiglie.

Con la fine dello sconto straordinario sui carburanti, dovuta all’interruzione del taglio delle accise, la tassazione sul gasolio in Italia torna ai livelli ordinari, riposizionando il nostro Paese ai vertici negativi della classifica europea per il peso fiscale alla pompa. A lanciare l’allarme è Marcello Morelli, presidente provinciale della Faib Confesercenti Modena (Federazione Autonoma Italiana Benzinai), che esprime forte preoccupazione per le ricadute economiche su imprese e famiglie. "Da qualche giorno – spiega Morelli – le accise sul gasolio sono tornate alla quota ordinaria di 67,29 centesimi di euro al litro. A questa cifra, sul prezzo finale alla pompa, va aggiunta l’Iva al 22%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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