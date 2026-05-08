Caro carburante e trasporti Ue | No ad aumenti retroattivi sui biglietti

L'Unione Europea ha stabilito un divieto agli aumenti retroattivi sui biglietti di trasporto e carburante. La decisione arriva da Bruxelles, che ha comunicato di non consentire modifiche di prezzo applicate dopo l'acquisto o la vendita. La misura mira a tutelare i consumatori e garantire trasparenza nei costi dei servizi di trasporto in Europa. La normativa si applica alle tariffe già pagate o comunque soggette a variazioni retroattive.

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Caro carburante e trasporti in Europa. Da Bruxelles arriva lo stop agli aumenti retroattivi sui biglietti. Servizio di Amelia Cartìa TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Caro carburante e trasporti, Ue: “No ad aumenti retroattivi sui biglietti” Caro carburante e trasporti, Ue: “No ad aumenti retroattivi sui biglietti” Notizie correlate Crisi carburante, l’Unione Europea dice no agli aumenti retroattivi sui biglietti già acquistatiPer far fronte alla guerra in Iran e alla crisi carburante, la Commissione europea pubblicherà l'8 maggio le linee guida per chiarire le disposizioni... Aumenti sui costi dei bagagli: è per far fronte al caro carburante provocato dalla guerra in IranA causa della guerra in Medio Oriente presto le compagnie aeree potrebbero imporre dei nuovi rincari non solo sul prezzo dei voli ma anche su quello... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sciopero dei camionisti contro il caro carburante a fine mese. Stop dal 25 al 29; Caro carburante, Bruxelles vara il quadro temporaneo per gli aiuti di stato: rimborsi fino al 70% dei maggiori costi; Trasporti locali in crisi: con la guerra 20 milioni di costi extra al mese; L'estate che potrebbe spezzare l'aviazione europea tra caro carburante, voli cancellati e passeggeri preoccupati. Caro carburante, la Ue: il rincaro dei voli ex post «viola le norme sulla trasparenza»La Commissione ha pubblicato le linee guida per il settore dei trasporti e del turismo mettendo in chiaro i diritti dei passeggeri (anche in vista dei viaggi estivi) ... italiaoggi.it Ue: caro carburante non è circostanza straordinaria per cancellazione voliRoma, 8 mag. (askanews) – I rincari dei carburanti e del kerosene innescati dalla crisi in Medioriente non possono essere invocati dalle compagnie aeree come motivo di esenzione dai rimborsi e dalle c ... askanews.it Ue: caro carburante non è circostanza straordinaria per la cancellazione dei voli x.com Ue: caro carburante non è circostanza straordinaria per la cancellazione dei voli - facebook.com facebook