Il nuovo shock sui prezzi energetici frena la crescita dell’Italia. A causa, tra le altre cose, della dipendenza del nostro Paese ai combustibili fossili. E, dunque, all’evoluzione del conflitto in Medio Oriente. L’ Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha presentato le Prospettive economiche, oggi a Parigi. La stima è che il Pil italiano si assesti allo 0,5% nel 2026 e cresca soltanto dello 0,6% nel 2027. Il recente impatto “sui prezzi energetici”, scrive l’Ocse, “pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni”. La conseguenza è che “ l’aumento dei prezzi causerà un aumento dell’inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - L’Ocse stima al +0,5% il Pil dell’Italia nel 2026: “Shock sui prezzi dell’energia, limitate le misure contro il caro-carburante”

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L'economia italiana nel 2025 e 2026 con il professor Marco Fortis

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Italia in frenata: l’allarme OCSE per il PIL allo 0,4% nel 2026L’OCSE ha previsto che nel 2026 il PIL italiano crescerà dello 0,4%, segnando una frenata rispetto agli anni precedenti.

Temi più discussi: Cina, sussidi alle imprese otto volte l’Ocse: allarme Ue; La Garanzia Ue per l’Infanzia a cinque anni dall’istituzione: un bilancio critico; Prysmian corre, broker positivi sulle prospettive legate all'AI; Caldo killer in classe, entro il 2050 un quarto degli studenti in Inghilterra avrà oltre 30 giorni caldi a scuola. Ocse: Meglio condizionatori o calendario ripensato.

Ocse alza stima crescita Italia 2026 a +0,5%, conferma 2027 a +0,6%Roma, 3 giu. (askanews) – L’Ocse ha ritoccato al rialzo la crescita economica prevista per l’Italia quest’anno, stimando ora un più 0,5% del Pil sul 2026, cui dovrebbe seguire più 0,6% nel 2027. I dat ... askanews.it

***Ocse: alza stima Pil Italia 2026 a +0,5%, lima 2027 a +0,6%(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 giu - L'economia italiana crescera' dello 0,5% nel 2026, mentre 'il nuovo shock energetico pesa su consumi ... ilsole24ore.com

C’è una lezione che la propaganda detesta: i paesi non si giudicano dalle ideologie utopiche che scelgono di adottare, ma dagli esiti. Nel 1970 il Venezuela era il paese più ricco dell’America Latina e uno dei venti più ricchi del mondo; la Polonia, al contrario, x.com

Perché c'è così tanto focus sull'immigrazione ignorando tutti gli altri problemi? reddit