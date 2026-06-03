L’Ocse stima al +0,5% il Pil dell’Italia nel 2026 | Shock sui prezzi dell’energia limitate le misure contro il caro-carburante

Da ilfattoquotidiano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ocse prevede che nel 2026 il prodotto interno lordo italiano crescerà dello 0,5 per cento. La crescita è frenata da un aumento dei prezzi dell’energia, in parte dovuto alla dipendenza dal settore dei combustibili fossili. Le misure adottate contro il caro-carburante risultano limitate, contribuendo a mantenere elevati i costi energetici. Questa situazione influisce sulla crescita economica complessiva del paese.

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Il nuovo shock sui prezzi energetici frena la crescita dell’Italia. A causa, tra le altre cose, della dipendenza del nostro Paese ai combustibili fossili. E, dunque, all’evoluzione del conflitto in Medio Oriente. L’ Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha presentato le Prospettive economiche, oggi a Parigi. La stima è che il Pil italiano si assesti allo 0,5% nel 2026 e cresca soltanto dello 0,6% nel 2027. Il recente impatto “sui prezzi energetici”, scrive l’Ocse, “pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni”. La conseguenza è che “ l’aumento dei prezzi causerà un aumento dell’inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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