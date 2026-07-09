Carica Grosso | Fiorentina insieme verso qualcosa di importante Con un Atta in più

Il 9 luglio, esattamente vent’anni dopo il rigore decisivo ai Mondiali del 2006, Fabio Grosso ha iniziato la sua esperienza come tecnico della Fiorentina. Grosso ha firmato un contratto con il club e ha dichiarato di voler lavorare per portare risultati significativi. La società ha annunciato ufficialmente l’ingaggio, senza fornire dettagli sul contratto. Grosso, ex calciatore, ha già allenato altre squadre e ora si prepara a guidare la Fiorentina nella prossima stagione.

A vent’anni esatti da quel rigore calciato per la vittoria dell’Italia ai Mondiali del 2006, Fabio Grosso inizia la sua avventura in viola. Era il 9 luglio, come oggi, ed è il giorno scelto per la presentazione ufficiale, come nuovo allenatore della Fiorentina: “Gli anni passano, ma il livello toccato allora rimane nella memoria e nelle pagine della storia del calcio. Un ricordo speciale in una data storica. Ora ringrazio la dirigenza viola e la famiglia Commisso per l’opportunità perché mi danno una grande possibilità così come ringrazio il Sassuolo e gli Squinzi per due bellissimi anni insieme. Conosco tutte le responsabilità del caso e spero di portare questo club ambizioso a qualcosa di importante”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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