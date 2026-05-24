Con Sarri sempre più verso Bergamo si infiamma il domino panchine | AdL torna alla carica Il diesse | Speriamo di proseguire insieme Di Vaio | Avanti con Vincenzo Ma c’è il Napoli

Da sport.quotidiano.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il club rossoblù intende mantenere il tecnico attuale, con incontri previsti questa settimana per definire il futuro. Il direttore sportivo ha dichiarato che si spera di proseguire con l’allenatore, senza indicare eventuali alternative. Nel frattempo, altre società sono coinvolte in discussioni simili, con alcuni dirigenti che esprimono preferenze per altri allenatori. La situazione rimane in evoluzione, senza annunci ufficiali sulla conferma o sostituzione del tecnico.

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"La volontà è di andare avanti con Italiano: in settimana ci vedremo con lui, speriamo di trovare una soluzione per proseguire", racconta prima della sfida con l’Inter il diesse rossoblù Marco Di Vaio. Il tutto all’indomani delle parole di Italiano: "I contratti degli allenatori valgono fino a un certo punto". Il Napoli si è fatto sotto e non a caso Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del Bologna, venerdì sera era a Firenze per l’atto finale della stagione viola con l’Atalanta, di fatto la gara che ha aperto la girandola di panchine: Raffaele Palladino è ai saluti a Bergamo, Maurizio Sarri a un passo dall’accordo con la Dea e in attesa di trovare un’intesa con la Lazio per l’uscita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Con Sarri sempre più verso Bergamo, si infiamma il domino panchine: AdL torna alla carica. Il diesse: "Speriamo di proseguire insieme». Di Vaio: "Avanti con Vincenzo». Ma c’è il Napoli
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