È Alessandro Cardinali, classe 2000, di proprietà del Parma, l’ulteriore attaccante scelto da Angelozzi e Longo per completare il reparto offensivo che, sulla scorta del sistema di gioco 4-3-3 o 4-2-3-1 adottato da mister Turati abbisogna di svariati interpreti. Classe 2006, si è messo in luce con la Primavera del Parma (realizzando 10 gol e fornendo 8 assist) e finendo anche tra i convocati del tecnico Carlos Cuesta nella sfida di Coppa Italia, della scorsa stagione con lo Spezia, con uno storico esordio in Serie A nel corso di Parma-Sassuolo. Di piede destro, è un esterno rapido, bravo a creare la superiorità numerica. Su di lui si è mosso anche il Trento dell’ex direttore sportivo aquilotto Moreno Zocchi, ma il direttore Angelozzi è in netto vantaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cardinali e Capolupo in maglia bianca

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