Cardinali e Capolupo in maglia bianca

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alessandro Cardinali, nato nel 2000 e di proprietà del Parma, è stato scelto come nuovo attaccante. La sua presenza completa il reparto offensivo, che necessita di diversi interpreti in base al sistema di gioco adottato dall’allenatore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È Alessandro Cardinali, classe 2000, di proprietà del Parma, l’ulteriore attaccante scelto da Angelozzi e Longo per completare il reparto offensivo che, sulla scorta del sistema di gioco 4-3-3 o 4-2-3-1 adottato da mister Turati abbisogna di svariati interpreti. Classe 2006, si è messo in luce con la Primavera del Parma (realizzando 10 gol e fornendo 8 assist) e finendo anche tra i convocati del tecnico Carlos Cuesta nella sfida di Coppa Italia, della scorsa stagione con lo Spezia, con uno storico esordio in Serie A nel corso di Parma-Sassuolo. Di piede destro, è un esterno rapido, bravo a creare la superiorità numerica. Su di lui si è mosso anche il Trento dell’ex direttore sportivo aquilotto Moreno Zocchi, ma il direttore Angelozzi è in netto vantaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cardinali e capolupo in maglia bianca
© Lanazione.it - Cardinali e Capolupo in maglia bianca
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Giro d'Italia, Christen maglia bianca Conad: "Emozione fantastica"Durante il Giro d’Italia, il ciclista ha conquistato la maglia bianca Conad, simbolo di miglior giovane in classifica generale.

Giro d'Italia: Christen, maglia Bianca Conad è emozione fantasticaDurante il Giro d'Italia, il corridore ha indossato con orgoglio la maglia Bianca Conad, simbolo del miglior under 25.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web