Giro d' Italia | Christen maglia Bianca Conad è emozione fantastica

Durante il Giro d'Italia, il corridore ha indossato con orgoglio la maglia Bianca Conad, simbolo del miglior under 25. Questa maglia rappresenta un riconoscimento speciale dedicato ai giovani talenti che partecipano alla corsa. Il suo utilizzo durante la gara ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, lasciando un segno significativo nel percorso di questa edizione.

La maglia Bianca, simbolo del miglior under 25 del Giro d'Italia e messaggio che va oltre la 'Corsa Rosa'. E' l'impegno di Conad. Un impegno che si riassume in tre concetti: "Benessere, territorio e comunità e giovani", spiega a LaPresse Giuseppe Zuliani, Direttore Comunicazione Conad. "Per noi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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