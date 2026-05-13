Giro d' Italia Christen maglia bianca Conad | Emozione fantastica

Durante il Giro d’Italia, il ciclista ha conquistato la maglia bianca Conad, simbolo di miglior giovane in classifica generale. In una breve dichiarazione, ha descritto l’emozione di indossarla, sottolineando che si tratta della sua prima partecipazione alla corsa a tappe e che già essere in testa è un risultato che apprezza molto. Il traguardo rappresenta un momento importante nella sua carriera.

“Indossare la maglia Bianca Conad è un’emozione fantastica. È il mio primo Giro d’Italia ed essere già una delle maglie leader è un sogno che diventa realtà”. Così il leader della classifica della maglia Bianca Conad, riservata al miglior under 25, lo svizzero Jan Christen della UAE Team Emirates – XRG al termine della tappa di Cosenza. Christen è stato uno dei protagonisti di giornata con uno scatto all’ultimo km. “La maglia Bianca, simbolo del miglior under 25 del Giro d’Italia e messaggio che va oltre la ‘Corsa Rosa’. È l’impegno di Conad. Un impegno che si riassume in tre concetti: Benessere, territorio e comunità e giovani”, spiega a LaPresse Giuseppe Zuliani, Direttore Comunicazione Conad.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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