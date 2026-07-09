Nel pomeriggio di ieri, a Casa Milan, si è svolta la presentazione ufficiale del nuovo allenatore dei rossoneri, Rúben Amorim. Durante la conferenza stampa, il proprietario del club ha annunciato il cambio di approccio, affermando che il nuovo stile si concentra sul vincere e non più sul giocare per non perdere. Questo rappresenta una svolta rispetto alle strategie passate.

Nel pomeriggio di ieri, la cornice di 'Casa Milan' ha ospitato la conferenza stampa ufficiale di presentazione del nuovo allenatore dei rossoneri, Rúben Amorim: a introdurlo ai giornalisti è stato il proprietario del club di Via Aldo Rossi, Gerry Cardinale. Il managing partner del fondo RedBird Capital Partners, che ha rilevato la società meneghina da Elliott Management Corporation nell'agosto 2022, per anni ha delegato i compiti operativi, apparendo meno coinvolto nelle scelte dirette degli uomini a cui aveva inizialmente affidato le chiavi del club. Il punto di svolta finanziario e la nuova governance rossonera. Nel gennaio scorso, tuttavia, Cardinale si è 'liberato' dal punto di vista finanziario dal legame con Elliott. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Cardinale cancella il passato e si prende il Milan: "Basta giocare per non perdere, ecco il mio nuovo stile"

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