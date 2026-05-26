Il Milan cancella i ritorni dal passato | Cardinale chiude le porte a Maldini e Galliani mentre Paolo valuta la Turchia

Notizia in breve

La proprietà del Milan, guidata da Gerry Cardinale, ha deciso di non reintegrare Maldini e Galliani nel club. Cardinale ha comunicato che non ci saranno ritorni di figure del passato nel management. Nel frattempo, Paolo Maldini sta valutando un trasferimento in Turchia. La decisione di escludere i due ex dirigenti si inserisce in una strategia di rinnovamento della società.