Il Milan cancella i ritorni dal passato | Cardinale chiude le porte a Maldini e Galliani mentre Paolo valuta la Turchia
La proprietà del Milan, guidata da Gerry Cardinale, ha deciso di non reintegrare Maldini e Galliani nel club. Cardinale ha comunicato che non ci saranno ritorni di figure del passato nel management. Nel frattempo, Paolo Maldini sta valutando un trasferimento in Turchia. La decisione di escludere i due ex dirigenti si inserisce in una strategia di rinnovamento della società.
La proprietà del Milan, guidata dal fondatore di RedBird Gerry Cardinale, ha escluso in modo categorico la possibilità di affidare un incarico dirigenziale alle grandi figure del passato rossonero, smentendo le indiscrezioni relative a un possibile ritorno in società di Adriano Galliani e Paolo Maldini. Come riferito in un articolo pubblicato dal Corriere della Sera, la linea strategica del club milanese è orientata alla totale continuità con la filosofia aziendale corrente, rifiutando l’idea di una restaurazione nostalgica per superare l’attuale fase di contestazione della tifoseria. Sebbene il profilo dell’ex storico capitano e direttore... 🔗 Leggi su Milanzone.it
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