Il Milan di Gerry Cardinale non ha programmato aumenti di capitale e finanzia il mercato principalmente attraverso il player trading. La società ha eliminato le operazioni finanziarie di grande entità, puntando su una gestione più contenuta. La strategia si concentra sulla riduzione delle spese e sull'autonomia finanziaria, evitando nuovi investimenti di capitale. La scelta si traduce in un approccio più conservatore rispetto al passato, con un focus sul mercato dei giocatori per sostenere la rosa.

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha avviato una drastica rifondazione societaria azzerando l’intera area sportiva all’indomani della conclusione della stagione agonistica, confermando tuttavia le rigide linee guida finanziarie basate sull’autofinanziamento e sul rifiuto di interventi strutturali a fondo perduto. Come analizzato in un approfondimento firmato da Manuel Del Vecchio per la testata specializzata MilanNews.it, la dirigenza rossonera ha fatto tabula rasa comunicando il licenziamento immediato dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell’allenatore Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan di Cardinale cancella il passato ma non le abitudini: niente aumenti di capitale e mercato finanziato dal player trading

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LINCREDIBILE GAFFE DI CARDINALE CHE PUNGE LINTER E NON SA NEANCHE DOVE SIA DI CASA LA CHAMPIONS

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