Cardinale 2.0 | adesso il centro del potere è Casa Milan e Milanello

A inizio 2026, il centro del potere del club si è spostato verso la sede di Casa Milan e il centro sportivo di Milanello. Le date segnate sul calendario sono il 21 gennaio, 16 febbraio, 8 marzo e 26 aprile. Questi momenti rappresentano tappe chiave nel nuovo approccio gestionale e strategico adottato dal club, con incontri e decisioni che riguardano le attività di squadra e le operazioni societarie.

L'approccio alla materia ha cominciato a cambiare a inizio 2026. Sul calendario vengono cerchiate di rosso le date del 21 gennaio, 16 febbraio, 8 marzo e 26 aprile. Sono i giorni in cui Gerry Cardinale torna a palesarsi in città tra Milanello, Casa Milan e San Siro. E' una frequenza che spicca e in qualche modo fa notizia perché prima di allora il numero uno di RedBird proveniva da una lunghissima assenza dalla scena milanese. Un vuoto fisico che il popolo rossonero aveva automaticamente associato a un vuoto gestionale. La percezione collettiva era quella di una proprietà arroccata nei propri uffici dall'altra parte dell'oceano, quasi disinteressata nella conduzione di un club delegata praticamente in toto al management. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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