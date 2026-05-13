Hantavirus attivato il protocollo di sicurezza la Regione | Nessun allarme in Umbria

La Regione Umbria ha attivato il protocollo di sicurezza in seguito alla scoperta di un focolaio internazionale di Hantavirus Andes a bordo di una nave da crociera. La Direzione Salute e Welfare sta seguendo da vicino la situazione e collabora con il Ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità. La regione ha rassicurato che, al momento, non c’è alcun allarme nella zona.

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