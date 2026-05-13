Hantavirus attivato il protocollo di sicurezza la Regione | Nessun allarme in Umbria

Da perugiatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Umbria ha attivato il protocollo di sicurezza in seguito alla scoperta di un focolaio internazionale di Hantavirus Andes a bordo di una nave da crociera. La Direzione Salute e Welfare sta seguendo da vicino la situazione e collabora con il Ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità. La regione ha rassicurato che, al momento, non c’è alcun allarme nella zona.

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La Direzione Salute e welfare della Regione Umbria sta monitorando con estrema attenzione il focolaio internazionale di Hantavirus Andes (ANDV) rilevato a bordo della nave da crociera MV Hondius, agendo in costante raccordo con il Ministero della salute, l’Istituto superiore di sanità e le.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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