Antigone | carceri italiane al collasso Sovraffollamento al 139%

Da tv2000.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le carceri italiane si trovano in una condizione di sovraffollamento che raggiunge il 139 per cento, secondo il 22esimo rapporto di Antigone. I dati indicano un aumento del numero di detenuti rispetto alla capienza ufficiale delle strutture penitenziarie. Tra le criticità segnalate nel rapporto, l’uso dell’isolamento come metodo punitivo. La situazione ha portato a una crescente pressione sulle strutture e sulle condizioni di vita dei detenuti.

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Carceri italiane sempre più sovraffollate. L’isolamento usato come metodo punitivo. Lo denuncia il 22esimo rapporto Antigone. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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