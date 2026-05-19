Antigone | carceri italiane al collasso Sovraffollamento al 139%
Le carceri italiane si trovano in una condizione di sovraffollamento che raggiunge il 139 per cento, secondo il 22esimo rapporto di Antigone. I dati indicano un aumento del numero di detenuti rispetto alla capienza ufficiale delle strutture penitenziarie. Tra le criticità segnalate nel rapporto, l’uso dell’isolamento come metodo punitivo. La situazione ha portato a una crescente pressione sulle strutture e sulle condizioni di vita dei detenuti.
Carceri italiane sempre più sovraffollate. L’isolamento usato come metodo punitivo. Lo denuncia il 22esimo rapporto Antigone. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Antigone: carceri italiane al collasso. Sovraffollamento al 139%
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Un sistema lontano dai suoi obiettivi primari. Che non educa, che non reinserisce, ma ghettizza. Negli ingranaggi delle carceri italiane qualcosa si è rotto da tempo. Il quadro che emerge dall'ultimo rapporto di Antigone, il XXII, dal titolo Tutto chiuso, è particol facebook
[World] - Italian prison overcrowding at 139% says inmates association Antigone reddit
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