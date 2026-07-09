Un’operazione ha portato all’arresto di cinque persone coinvolte in un caso di caporalato e sfruttamento lavorativo nella zona tra Pistoia, Prato e Firenze. Durante le indagini sono stati scoperti lavoratori impiegati in condizioni di lavoro povero e sottopagati. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di rispettare i diritti dei lavoratori e di combattere pratiche illegali. L’indagine prosegue per verificare eventuali responsabilità aggiuntive e per assicurare il rispetto delle norme.

"Quanto si verifica nella piana tra Pistoia, Prato e Firenze ci colpisce e coinvolge direttamente sia la nostra coscienza che come parte delle nostre comunità". Dopo i fatti avvenuti a Seano qualche giorno fa anche il vescovo di Pescia e Pistoia, monsignor Augusto Mascagna, ha voluto esprimere preoccupazione per quanto sta accadendo nella realtà socio-economica della piana pistoiese e pratese: "Non possiamo voltarci dall’altra parte di fronte a quello che le analisi definiscono, con espressione dolorosa ma drammaticamente reale, “terre di nessuno“". I fatti a cui si riferisce il Vescovo, lo ricordiamo, riguardano le tensioni e le proteste degli operai che stanno scioperando per ottenere condizioni contrattuali che garantiscano tutti i loro diritti di lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capolarato e lavoro povero: "I diritti vanno rispettati"

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CAPORALATO: È GUERRA TRA POVERI!

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