Tanasi Codacons | Basta lavoro povero nuova agenda nazionale per diritti salari e sostenibilità della vita quotidiana
Nel giorno della Festa dei lavoratori, Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons, lancia la "Carta del Lavoro Dignitoso", una proposta per riportare al centro del dibattito pubblico non solo il tema dell’occupazione, ma anche la qualità concreta della vita di chi lavora.Per il Codacons.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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