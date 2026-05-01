Tanasi Codacons | Basta lavoro povero nuova agenda nazionale per diritti salari e sostenibilità della vita quotidiana

Da cataniatoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno della Festa dei lavoratori, Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons, lancia la "Carta del Lavoro Dignitoso", una proposta per riportare al centro del dibattito pubblico non solo il tema dell’occupazione, ma anche la qualità concreta della vita di chi lavora.Per il Codacons.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: 1 maggio: Confsal lancia manifesto del lavoro, dignità salari e diritti al centro dell'agenda

Lavoro povero: il Governo punta a 1 miliardo per rilanciare i salariIl Governo sta accelerando per definire un decreto legge dedicato al contrasto del lavoro povero, con l’obiettivo di stanziare circa 1 miliardo di...

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.