Un rapporto del Centro Astalli evidenzia le difficoltà incontrate dai rifugiati in Italia, segnalando ostacoli nell’integrazione, problemi nell’accesso a un lavoro dignitoso e ritardi nel riconoscimento dei loro diritti. La ricerca si concentra sulla situazione attuale di chi cerca di inserirsi nel paese, evidenziando le criticità che ancora rallentano il percorso di inclusione. I dati si basano su un’analisi delle esperienze di rifugiati e delle procedure di accompagnamento.

Inclusione a ostacoli, con l’accesso al lavoro povero e con il riconoscimento di diritti rallentati. Lo sottolinea il rapporto del Centro Astalli sullo stato dell’accompagnamento dei rifugiati in Italia. Servizio di Nicola Ferrante TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Rifugiati in Italia, Astalli: “Inclusione a ostacoli, lavoro povero, diritti rallentati”

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