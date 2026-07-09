Capaccio Paestum sgombero ex cinema Myriam | aggredita la vicecomandante dei vigili urbani | arrestato 25enne

Da salerno.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante le operazioni di sgombero dell'ex cinema Myriam, la vicecomandante della polizia municipale di Capaccio Paestum è stata aggredita e ferita. Un 25enne è stato arrestato nell’ambito dell’incidente. La donna è stata colpita durante il tentativo di far rispettare l’ordine, mentre il giovane è stato fermato dalle forze dell’ordine. La situazione si è sviluppata nel contesto di un’operazione di sgombero di un edificio dismesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La vicecomandante della polizia municipale di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, è stata aggredita e ferita nel corso delle operazioni di sgombero dell'ex cinema Myriam. La struttura era occupata abusivamente. E durante le operazioni, un uomo di 25 anni, un tunisino senza fissa dimora, si è scagliata contro l'ufficiale colpendola al corpo e al viso con calci e pugni. La vicecomandante ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Gli agenti erano intervenuti nell'immobile, utilizzato come alloggio di fortuna e trovato in condizioni di degrado, quando il 25enne magrebino ha commesso l'aggressione. Il giovane è stato fermato e portato al comando. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

capaccio paestum sgombero ex cinema myriam aggredita la vicecomandante dei vigili urbani arrestato 25enne
© Salerno.corriere.it - Capaccio Paestum, sgombero ex cinema Myriam: aggredita la vicecomandante dei vigili urbani: arrestato 25enne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Capaccio Paestum, aggressione all'ex Cinema Myriam

Video Capaccio Paestum, aggressione all'ex Cinema Myriam

Notizie e thread social correlati

Impianto Biometano a Capaccio Paestum: Paestum Energia Futura riformula il progetto e apre al confronto con il territorioUna società ha annunciato di aver deciso di interrompere l’istruttoria relativa a un impianto di produzione di biometano situato a Capaccio Paestum.

La promessa dei nuovi vigili urbani, cerimonia al ComuneNel municipio si è svolta una cerimonia per l’ingresso ufficiale dei nuovi vigili urbani.

Argomenti più discussi: Capaccio Paestum, sgombero ex Cinema Myriam: aggredita ufficiale polizia locale, denunciato un 25enne; Capaccio Paestum, occupa ex cinema Myriam e aggredisce agente della Municipale: immigrato nei guai.

capaccio paestum capaccio paestum sgombero exCapaccio Paestum, aggredita la vice comandante della Polizia Municipale durante uno sgombero: denunciato un 25enneUn intervento di sgombero per occupazione abusiva di un immobile pubblico si è concluso con la violenta aggressione ai danni della vice ... msn.com

Capaccio Paestum, aggressione all’ex Cinema Myriam: ufficiale della polizia locale colpita durante uno sgomberoUna aggressione ai danni di un ufficiale della Polizia Municipale, nello specifico il vice comandante, si è consumata nel pomeriggio di ieri, 7 luglio, a margine di un intervento di sgombero per ... infocilento.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web