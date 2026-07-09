Durante le operazioni di sgombero dell'ex cinema Myriam, la vicecomandante della polizia municipale di Capaccio Paestum è stata aggredita e ferita. Un 25enne è stato arrestato nell’ambito dell’incidente. La donna è stata colpita durante il tentativo di far rispettare l’ordine, mentre il giovane è stato fermato dalle forze dell’ordine. La situazione si è sviluppata nel contesto di un’operazione di sgombero di un edificio dismesso.

La vicecomandante della polizia municipale di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, è stata aggredita e ferita nel corso delle operazioni di sgombero dell'ex cinema Myriam. La struttura era occupata abusivamente. E durante le operazioni, un uomo di 25 anni, un tunisino senza fissa dimora, si è scagliata contro l'ufficiale colpendola al corpo e al viso con calci e pugni. La vicecomandante ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Gli agenti erano intervenuti nell'immobile, utilizzato come alloggio di fortuna e trovato in condizioni di degrado, quando il 25enne magrebino ha commesso l'aggressione. Il giovane è stato fermato e portato al comando. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Capaccio Paestum, sgombero ex cinema Myriam: aggredita la vicecomandante dei vigili urbani: arrestato 25enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Capaccio Paestum, aggressione all'ex Cinema Myriam

Notizie e thread social correlati

Impianto Biometano a Capaccio Paestum: Paestum Energia Futura riformula il progetto e apre al confronto con il territorioUna società ha annunciato di aver deciso di interrompere l’istruttoria relativa a un impianto di produzione di biometano situato a Capaccio Paestum.

La promessa dei nuovi vigili urbani, cerimonia al ComuneNel municipio si è svolta una cerimonia per l’ingresso ufficiale dei nuovi vigili urbani.

Argomenti più discussi: Capaccio Paestum, sgombero ex Cinema Myriam: aggredita ufficiale polizia locale, denunciato un 25enne; Capaccio Paestum, occupa ex cinema Myriam e aggredisce agente della Municipale: immigrato nei guai.

Capaccio Paestum, aggredita la vice comandante della Polizia Municipale durante uno sgombero: denunciato un 25enneUn intervento di sgombero per occupazione abusiva di un immobile pubblico si è concluso con la violenta aggressione ai danni della vice ... msn.com

Capaccio Paestum, aggressione all’ex Cinema Myriam: ufficiale della polizia locale colpita durante uno sgomberoUna aggressione ai danni di un ufficiale della Polizia Municipale, nello specifico il vice comandante, si è consumata nel pomeriggio di ieri, 7 luglio, a margine di un intervento di sgombero per ... infocilento.it