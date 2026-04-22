La promessa dei nuovi vigili urbani cerimonia al Comune

Nel municipio si è svolta una cerimonia per l’ingresso ufficiale dei nuovi vigili urbani. Durante l’evento, i presenti hanno assistito alla promessa di rispettare la Costituzione e le leggi italiane, impegnandosi a svolgere i propri compiti nell’interesse dell’amministrazione e della collettività. La cerimonia si è tenuta nell’atrio di Palazzo Zanca, con i nuovi agenti che hanno prestato giuramento di fronte ai rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Impegno a rispettare la Costituzione e le leggi della Repubblica Italiana, adempiendo ai doveri del proprio ufficio nell’interesse dell’amministrazione e della collettività: è questo il principio che ha aperto la cerimonia nell’atrio di Palazzo Zanca, in occasione dell’ingresso ufficiale in.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Una lezione di sicurezza . La mascotte del ‘Giro’ al fianco dei vigili urbaniI banchi di solito occupati da assessori e consiglieri sono stati presi d’assalto dall’energia travolgente di oltre trecento piccoli studenti. Pubblicata la lista definitiva per i 100 nuovi vigili urbani a Messina, attesa per l’ingresso in servizioA Messina è stata ufficialmente pubblicata la graduatoria definitiva per l’assunzione dei 100 nuovi agenti di Polizia Locale, segnando l’ultimo step... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Concorsi per rinforzare il Comune: assunto un tecnico, ora due funzionari; Giochi del Titano, alla rassegna Mementi ‘La promessa’ di Marianna Aprile; Case popolari, solo 60 gli alloggi disponibili. Diritti per Tutti: Bando della vergogna - BresciaToday; Porta napoletana, presunti favori del consigliere agli imprenditori amici: acquisiti atti in Comune. In Commissione l’esame del rendiconto di gestione del Comune nel 2025. L’assessore Toffano: «Più controlli dei vigili e presto l’arrivo della cagnetta Oasis» - facebook.com facebook 22/4/26. Foto dai "Vivai Agostini" a Villa del Bosco, comune di Correzzola. I colori della primavera ormai inoltrata. (foto G. Albertini) x.com